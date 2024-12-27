Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Индии Манмохана Сингха

«В Беларуси с глубокой грустью восприняли известие о смерти выдающегося индийского государственного деятеля и экономиста, бывшего премьер-министра Республики Индия доктора Манмохана Сингха. Он навсегда вошел в историю Индии как мудрый и полностью преданный своей стране руководитель. Его неустанным трудом были обеспечены рост благополучия и международного авторитета государства», — говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко отметил, что в 2007 году в период нахождения Манмохана Сингха на премьерской должности состоялась его личная теплая встреча с ним, были подписаны главные документы белорусско-индийских отношений в отраслях научно-технического сотрудничества и международной безопасности.
«От имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким доктора Манмохана Сингха, а также всем гражданам Индии в связи с этой тяжелой утратой», — подчеркнул глава государства.