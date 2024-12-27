Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Индии Манмохана Сингха

«В Беларуси с глубокой грустью восприняли известие о смерти выдающегося индийского государственного деятеля и экономиста, бывшего премьер-министра Республики Индия доктора Манмохана Сингха. Он навсегда вошел в историю Индии как мудрый и полностью преданный своей стране руководитель. Его неустанным трудом были обеспечены рост благополучия и международного авторитета государства», — говорится в соболезновании.