США ввели санкции против основателя «Грузинской мечты»

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Власти США ввели санкции в отношении основателя и почетного председателя партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.
По его словам, США обвиняют Иванишвили в том, что он якобы «подрывал демократическое и евроатлантическое будущее Грузии в интересах Российской Федерации».
Включение в санкционный список означает заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес. Как уточнило министерство финансов США, ограничения не распространяются на компании, доля в которых принадлежит Иванишвили, в случае если они не были внесены в перечень отдельно.
В Грузии 28 ноября началась очередная волна антиправительственных демонстраций. Поводом для протестов послужило заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех его бюджетных грантов. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.