Словакия готова принять у себя мирные переговоры по Украине

«Я не принадлежу и не хочу принадлежать к западным политикам, которые открыто поддерживают войну. Никогда не буду согласен с тем, чтобы во имя каких угодно геополитических интересов ослабить и разделить Россию, чтобы славяне убивали друг друга. Я не понимаю, почему украинский президент отвергает перемирие. Я не понимаю, почему украинское политическое руководство тащит всю [свою] страну к катастрофе, так как позиция Украины [на возможных] переговорах с каждым днем все хуже», — сказал глава правительства. Украина, по его словам, за эту авантюру заплатит потерей территории и присутствием у себя иностранных войск.