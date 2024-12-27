Словакия готова принять у себя мирные переговоры по Украине

«Если кто-то хочет организовать в Словакии мирные переговоры [по Украине], то мы будем готовы и гостеприимны», — отметил Фицо.
Премьер в последовавшем видеообращении к согражданам подчеркнул, что во время своих зарубежных поездок и в выступлениях на международных саммитах говорил о возможностях завершения конфликта на Украине. Эту тему он продолжит обсуждать и в ходе предстоящего в январе визита в Турцию, и на февральской встрече с Папой Римским в Ватикане.
«Я не принадлежу и не хочу принадлежать к западным политикам, которые открыто поддерживают войну. Никогда не буду согласен с тем, чтобы во имя каких угодно геополитических интересов ослабить и разделить Россию, чтобы славяне убивали друг друга. Я не понимаю, почему украинский президент отвергает перемирие. Я не понимаю, почему украинское политическое руководство тащит всю [свою] страну к катастрофе, так как позиция Украины [на возможных] переговорах с каждым днем все хуже», — сказал глава правительства. Украина, по его словам, за эту авантюру заплатит потерей территории и присутствием у себя иностранных войск.
«Кроме того, что [я] продвигаю перемирие и начало мирных переговоров, я предлагаю [также] Словакию как подходящую страну для организации каких угодно мирных переговоров на каком угодно уровне», — сказал Фицо.