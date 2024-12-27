Bild рассказала о тревоге Германии из-за незащищенности от «Орешника»

По данным газеты, ведомство министра Анналены Бербок дало указание подготовить конфиденциальный внутриправительственный отчет по защите Украины и Германии от баллистических ракет совместно с бундесвером и экспертами по противовоздушной обороне (ПВО) из Минобороны.
У Германии, кроме комплексов Patriot, нет эффективного оружия против баллистических ракет, отмечает издание. Для противодействия дальнобойным баллистическим ракетам, таким как «Орешник», Patriot не подходит, следует из секретного документа. «Любой перехват будет скорее удачей», — говорится в нем.
В отчете также сообщается, что немецкое правительство решило приобрести израильский противоракетный комплекс Arrow в качестве дополнительной защиты.
МИД Германии отказался прокомментировать изданию документ.
Впервые о российской баллистической ракете средней дальности стало известно 21 ноября 2024 года, когда об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил президент Владимир Путин. Он назвал это ответом на удары Киева ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным целям в Курской и Брянской областях.
На следующий день Путин заявил, что у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано.
Он утверждает, что массированное применение ракет «Орешник» по мощи «сопоставимо с применением ядерного оружия», они способны поражать хорошо защищенные и углубленные цели, при этом температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов Цельсия.
Материал дополняется