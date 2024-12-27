Bild рассказала о тревоге Германии из-за незащищенности от «Орешника»

Германия не защищена от российского ракетного комплекса «Орешник», считают в немецком МИДе, пишет Bild со ссылкой на внутренние документы. У Берлина вызывают тревогу, в частности, планы России разместить «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года в ответ на развертывание американских ракет в ФРГ.