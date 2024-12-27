Премьер Словакии пригрозил Украине из-за остановки транзита российского газа

До этого Фицо сообщил, что в результате остановки поставок газа через Украину Евросоюз в 2025—2026 годах потеряет 120 миллиардов евро. «Это решение [Владимира] Зеленского будет стоить ЕС только на газе около 50 миллиардов евро, а на электроэнергии, которая вырабатывается из газа, еще 70 миллиардов евро», — пояснил политик.