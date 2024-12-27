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Премьер Словакии пригрозил Украине из-за остановки транзита российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии, в случае если Киев прекратит транзит российского газа через свою территорию. Об этом словацкий политик заявил в своем видеообращении, передает РИА Новости.

Источник: ТАСС

«После 1 января мы оценим ситуацию и варианты ответных мер против Украины. Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе», — сказал он.

До этого Фицо сообщил, что в результате остановки поставок газа через Украину Евросоюз в 2025—2026 годах потеряет 120 миллиардов евро. «Это решение [Владимира] Зеленского будет стоить ЕС только на газе около 50 миллиардов евро, а на электроэнергии, которая вырабатывается из газа, еще 70 миллиардов евро», — пояснил политик.

Фицо также заявил, что президент Владимир Путин подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад. До этого словацкий премьер отметил, что его визит в Москву стал реакцией на отказ Зеленского продолжать транзит газа из РФ.

энергетика