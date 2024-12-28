Свердловский губернатор исполнил мечту 6-летней девочки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил мечту 6-летней Евгении из поселка Рефтинского. В рамках Всероссийской акции «Елка желаний» девочка загадала отдохнуть в аквапарке вместе со своей семьей.
— Шарик с ее желанием губернатор Свердловской области снял с Елки желаний в резиденции полномочного представителя Президента РФ в УрФО, — сообщает Департамент информационной политики региона.
Новогодний подарок по поручению Евгения Куйвашева вручил управляющий Южным административным округом Владимир Шауракс.
Губернатор в преддверии Нового года исполнит еще четыре желания юных свердловчан.
Напомним, что на «Елку желаний» открытки отправляют дети с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей. Дети участников спецоперации, а также дети, оставшиеся без родителей.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев исполнил желание Павла Данилова из Нижнего Тагила. Мальчик загадал прокатиться на ретроавтомобиле.