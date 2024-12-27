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Название Минска и других городов-героев демонтировали у киевской скульптуры «Родина-мать»

Название Минска и других городов-героев сняты у скульптуры «Родина-мать» в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Названия Минска и другие городов-героев демонтировали на аллее у киевской скульптуры «Родина-мать». Об этом пишет Sputnik.by со ссылкой на социальные сети Музея истории Украины во Второй мировой войне, в ведени которого находится данная территория в центре Киева.

Вместе с буквами, которыми были выложены названия столицы Беларуси и других городов-героев, демонтировали и изображение советской медали «Золотая звезда». В музее сообщили о проведении обследования постаментов перед работами, по итогам которого пришли к выводу о необходимости проведения реставрации. Правда, в сообщении не содержится информации о том, собираются ли вернуть демонтированные элементы после завершения названных работ.

На фото и видео музея видно, что с постаментов сняты названия Минска и Москвы, Ленинграда и Новороссийска, Одессы и других городов.

Тем временем Совет министров Беларуси предлагает ввести возрастную маркировку игрушек по мотивам компьютерных игр и фильмов. А также правительство хочет обязать родителей защищать детей от вредной здоровью и развитию информации в интернете.

А ЦИК опубликовал сведения о доходах и имуществе пяти кандидатов в президенты Беларуси.