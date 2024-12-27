Название Минска и других городов-героев демонтировали у киевской скульптуры «Родина-мать»

Названия Минска и другие городов-героев демонтировали на аллее у киевской скульптуры «Родина-мать». Об этом пишет Sputnik.by со ссылкой на социальные сети Музея истории Украины во Второй мировой войне, в ведени которого находится данная территория в центре Киева.
Вместе с буквами, которыми были выложены названия столицы Беларуси и других городов-героев, демонтировали и изображение советской медали «Золотая звезда». В музее сообщили о проведении обследования постаментов перед работами, по итогам которого пришли к выводу о необходимости проведения реставрации. Правда, в сообщении не содержится информации о том, собираются ли вернуть демонтированные элементы после завершения названных работ.
На фото и видео музея видно, что с постаментов сняты названия Минска и Москвы, Ленинграда и Новороссийска, Одессы и других городов.
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