Название Минска и других городов-героев демонтировали у киевской скульптуры «Родина-мать»

Вместе с буквами, которыми были выложены названия столицы Беларуси и других городов-героев, демонтировали и изображение советской медали «Золотая звезда». В музее сообщили о проведении обследования постаментов перед работами, по итогам которого пришли к выводу о необходимости проведения реставрации. Правда, в сообщении не содержится информации о том, собираются ли вернуть демонтированные элементы после завершения названных работ.