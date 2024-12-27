Шольц обвинил Мерца в «опасном зигзагообразном курсе» по поставкам Taurus Киеву

«Центральной темой, например, является вопрос безопасности и мира. Курс социал-демократического канцлера ясен: мы поддерживаем Украину настолько сильно, насколько это возможно. В то же время мы действуем осмотрительно, чтобы не допустить эскалации, войны между Россией и НАТО. Именно поэтому я дал понять, что не буду поставлять крылатые ракеты Taurus», — заявил Шольц в интервью новостному порталу t-online.