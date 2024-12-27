Премьер Грузии назвал санкции США наградой за защиту интересов страны

Минфин США ввел санкции против бизнесмена Бидзины Иванишвили 27 декабря. Он попал в список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Всем физическим и юридическим лицам США запрещено вести дела с физическими и юридическими лицами, внесенными в этот список.