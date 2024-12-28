Во Франции отреагировали на угрозы в адрес Зурабишвили

«Угрозы тюремного заключения президента со стороны “Грузинской мечты” неприемлемы и несовместимы с какой-либо перспективой европейской интеграции. Насилие и запугивание демонстрантов должны прекратиться», — написал он.
Аддад также подчеркнул, что Париж продолжает поддерживать «европейские и демократические устремления грузинского населения».
Ранее кипрский журналист Алекс Христофору оценил действия президента Грузии словами «позорно и жалко». «Саломе до сих пор отказывается уйти с поста президента. У них действительно нет задней передачи», — написал он.