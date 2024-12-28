AP: администрация Байдена выделит Киеву пакет вооружений на $1,25 млрд

По его сведениям, в новый пакет вооружений Киеву войдет большое число боеприпасов, в том числе для зенитных ракетных комплексов NASAMS и HAWK. Помимо этого американские власти намерены передать Украине переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.
Как ожидается, о новых поставках вооружений Украине американские власти объявят в понедельник.
Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.