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AP: администрация Байдена выделит Киеву пакет вооружений на $1,25 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Сумма нового пакета вооружений киевским властям, о котором администрация президента США Джо Байдена намерена объявить на следующей неделе, будет составлять $1,25 млрд, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По его сведениям, в новый пакет вооружений Киеву войдет большое число боеприпасов, в том числе для зенитных ракетных комплексов NASAMS и HAWK. Помимо этого американские власти намерены передать Украине переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Как ожидается, о новых поставках вооружений Украине американские власти объявят в понедельник.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.

Байден Джо