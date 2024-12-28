Премьер Словакии Фицо заявил о готовности прекратить энергопоставки на Украину

Ранее Киев заявил, что прокачку топлива остановят 1 января 2025 года, после истечения контракта. По словам Фицо, украинская сторона готова продолжить поставки, только если ей гарантируют, что получатели не будут платить поставщику — России. Братислава в ответ предложила менять владельца газа до того, как он попадет на территорию Украины, однако президент Владимир Зеленский все равно не согласился на продолжение транзита. В Москве в свою очередь подчеркивают, что заключить новый контракт за несколько дней до Нового года уже точно не получится.