Британия направит Трампу приглашение посетить страну с госвизитом

Британия направит избранному президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу приглашение посетить страну с госвизитом, пишет The Telegraph.
По данным британского издания, приглашение готовят премьер-министр Кир Стармер и МИД страны.
«Дональд Трамп станет первым избранным политиком в современной истории, который дважды посетит с государственным визитом королевскую семью. Министр и МИД готовятся предложить будущему президенту США приглашение, когда он вернётся в Белый дом», — говорится в публикации.
Приглашение будет направлено после инаугурации Трампа в январе следующего года. В материале отмечается, что Стармер намерен использовать «увлечённость» президента США королевской семьёй, чтобы «построить с ним крепкие отношения, которые пойдут Британии на пользу».
Трамп посещал Великобританию во время своего первого президентского срока летом 2019 года.
Ранее The Telegraph обнародовало материал, автор которого посоветовал Трампу предложить Британии объединение с Соединёнными Штатами.