Восстановление электрокабеля EstLink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию, обойдется в сумму свыше €30 млн, как сообщает издание Kauppalehti.
Представитель финской компании Fingrid Арто Пахкинен, занимающейся электросетями, отметил, что работы по восстановлению кабеля займут около семи месяцев. Он уточнил, что конкретные временные рамки будут определены в ближайшую неделю.
25 декабря произошла авария на электрокабеле EstLink 2 в Балтийском море, соединяющем Эстонию с Финляндией. В результате этого инцидента финская пограничная служба задержала нефтерудовоз Eagle S, который вышел из Санкт-Петербурга, полагая, что судно может быть связано с повреждением кабеля.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать задержание финской стороной нефтяного танкера по подозрению в причастности к повреждению энергокабеля EstLink 2.