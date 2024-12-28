Шольц заявил, что хочет снова занять пост канцлера ФРГ

Немецкий канцлер Олаф Шольц объявил, что намерен занять пост главы правительства страны, он подчеркнул, что «прилагает все силы для победы на предстоящих выборах».
«Я говорю совершенно открыто: я хочу быть переизбранным. Все мои силы направлены на победу на предстоящих федеральных выборах», — сказал Шольц в интервью t-online.
Он добавил, что граждане ФРГ определяют направление развития Германии. По его словам, «в ближайшие недели они тщательно подумают, за кого хотят проголосовать».
Шольц отметил, что обладает «самым большим опытом работы в правительстве», а также подчеркнул, что у него «чёткий курс и крепкие нервы».
Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага. Выборы состоятся 23 февраля следующего года.
Шольц предлагал распустить парламент после того, как бундестаг большинством голосов выразил недоверие его правительству.