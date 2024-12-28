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Шольц заявил, что хочет снова занять пост канцлера ФРГ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага.

Немецкий канцлер Олаф Шольц объявил, что намерен занять пост главы правительства страны, он подчеркнул, что «прилагает все силы для победы на предстоящих выборах».

«Я говорю совершенно открыто: я хочу быть переизбранным. Все мои силы направлены на победу на предстоящих федеральных выборах», — сказал Шольц в интервью t-online.

Он добавил, что граждане ФРГ определяют направление развития Германии. По его словам, «в ближайшие недели они тщательно подумают, за кого хотят проголосовать».

Шольц отметил, что обладает «самым большим опытом работы в правительстве», а также подчеркнул, что у него «чёткий курс и крепкие нервы».

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага. Выборы состоятся 23 февраля следующего года.

Шольц предлагал распустить парламент после того, как бундестаг большинством голосов выразил недоверие его правительству.