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Украинский лейтенант потребовал призывать в армию 15-летних подростков

Мобилизация на Украине может затронуть несовершеннолетних.

Источник: Аргументы и факты

Лейтенант подразделения ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка подчеркнул необходимость подготовки для молодых украинцев в возрасте 18 и 15 лет к «жестокой и жёсткой» войне. «Восемнадцатилетние и пятнадцатилетние должны осознавать, что с высокой вероятностью им придётся воевать», — цитирует его слова «Страна.ua».

Ранее Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что спонсоры вооружённого конфликта, при котором страдают украинцы, оказывают силовое воздействие на Киев с целью инициировать новую волну мобилизации. С учётом сложного положения Украины на линии фронта, есть вероятность, что мобилизация вскоре может затронуть и несовершеннолетних.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты оказывают давление на Киев по вопросу снижения возраста мобилизации на Украине до 18 лет.