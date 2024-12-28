Украинский лейтенант потребовал призывать в армию 15-летних подростков

Лейтенант подразделения ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка подчеркнул необходимость подготовки для молодых украинцев в возрасте 18 и 15 лет к «жестокой и жёсткой» войне. «Восемнадцатилетние и пятнадцатилетние должны осознавать, что с высокой вероятностью им придётся воевать», — цитирует его слова «Страна.ua».