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Йеллен: США достигнут потолка госдолга до 23 января

Минфин должен принять «экстренные меры» для избежания дефолта.

Соединённые Штаты со 2 января следующего года вернутся к фиксированному уровню потолка госдолга и достигнут его до 23 января, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Она подчеркнула, что в связи с этим Минфин должен принять «экстренные меры» для избежания дефолта.

«Со 2 января 2025 года новый долговой лимит долга будет установлен в размере суммы непогашенной задолженности с учётом определённого законом лимита на конец предыдущего дня», — говорится в заявлении Йеллен, кторое адресовано руководству Конгресса Соединённых Штатов.

По словам Йеллен, новый лимит заимствований будет достигнут в период с 14 по 23 января. Она призвала конгрессменов к «действию», чтобы защитить кредитоспособность США.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Соединённым Штатам грозит банкротство в случае, если американские власти не исправят проблему с бюджетными расходами и ростом госдолга.

экономика