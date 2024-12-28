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Глава Индонезии Субианто получил приглашение приехать на Парад Победы в РФ

Ранее Субианто возглавлял Минобороны Индонезии, он присутствовал на параде в Москве в 2020 году.

Источник: Аргументы и факты

Президент Индонезии Прабово Субианто получил приглашение от Российской Федерации приехать на Парад Победы в Москве, пишет газета «Известия».

Об этом изданию рассказали в посольстве Индонезии в РФ.

«Да, приглашение для президента Индонезии есть. Подтверждения ещё нет, но вероятность визита остаётся», — сообщили дипломаты.

Напомним, ранее Субианто возглавлял минобороны Индонезии. В 2020 году он присутствовал на параде на Красной площади по приглашению Сергея Шойгу, занимавшего тогда пост министра обороны РФ.

В должность президента Индонезии Прабово Субианто вступил в октябре 2024 текущего года.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ собирается приглашать иностранных лидеров на празднование 80-летия Победы. Он подчеркнул, что российская сторона примет всех гостей, которые решат приехать.

Замначальника ГЭУ управления делами президента РФ Павел Зубов рассказал, что Красную площадь в Москве по-особенному украсят к параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.