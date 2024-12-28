Глава Индонезии Субианто получил приглашение приехать на Парад Победы в РФ

Президент Индонезии Прабово Субианто получил приглашение от Российской Федерации приехать на Парад Победы в Москве, пишет газета «Известия».
Об этом изданию рассказали в посольстве Индонезии в РФ.
«Да, приглашение для президента Индонезии есть. Подтверждения ещё нет, но вероятность визита остаётся», — сообщили дипломаты.
Напомним, ранее Субианто возглавлял минобороны Индонезии. В 2020 году он присутствовал на параде на Красной площади по приглашению Сергея Шойгу, занимавшего тогда пост министра обороны РФ.
В должность президента Индонезии Прабово Субианто вступил в октябре 2024 текущего года.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ собирается приглашать иностранных лидеров на празднование 80-летия Победы. Он подчеркнул, что российская сторона примет всех гостей, которые решат приехать.
Замначальника ГЭУ управления делами президента РФ Павел Зубов рассказал, что Красную площадь в Москве по-особенному украсят к параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.