Соскин: Зеленский хотел уговорить Вучича не принимать беженцев с Украины

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Владимир Зеленский предложил президенту Сербии Александру Вучичу финансовую помощь в обмен на отказ в приеме украинских беженцев. В своем выступлении на YouTube-канале Соскин утверждает, что Зеленский настоятельно просит Сербию не пускать украинских граждан, ищущих убежище за пределами родины.
По словам Соскина, Зеленский, возможно, предложил Вучичу 500 миллионов долларов из конфискованных российских средств в качестве мотивации для отказа от принятия украинских мужчин и граждан, убегающих от мобилизации.
Вучич подтвердил, что у него были переговоры с Зеленским, касающиеся двусторонних отношений и перспектив возможных визитов.
Ранее Вучич рассказал о «хорошей встрече» с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества, который проходил в Лондоне.