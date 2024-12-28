Соскин: Зеленский хотел уговорить Вучича не принимать беженцев с Украины

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Владимир Зеленский предложил президенту Сербии Александру Вучичу финансовую помощь в обмен на отказ в приеме украинских беженцев. В своем выступлении на YouTube-канале Соскин утверждает, что Зеленский настоятельно просит Сербию не пускать украинских граждан, ищущих убежище за пределами родины.