Украина является универсальным символом отмывания денежных средств, заявил сенатор из Соединённых Штатов Майк Ли.
Он подчеркнул, что в связи с этим Вашингтон должен прекратить предоставлять помощь Киеву.
«Пожалуйста, не надо больше денег Украине. Они могут отмыть так много», — написал сенатор в соцсети X*.
Майк Ли прокомментировал сообщения о том, что администрация действующего американского лидара Джо Байдена намерена выделить очередной пакет военной помощи украинской стороне.
Сенатор также обнародовал фотографию украинского флага и написал, что это «универсальный символ отмывания денег».
Ранее сообщалось, что администрация Байдена намерена направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.