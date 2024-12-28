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Сенатор Майк Ли назвал Украину универсальным символом отмывания денег

Вашингтон должен прекратить предоставлять помощь Киеву.

Источник: Аргументы и факты

Украина является универсальным символом отмывания денежных средств, заявил сенатор из Соединённых Штатов Майк Ли.

Он подчеркнул, что в связи с этим Вашингтон должен прекратить предоставлять помощь Киеву.

«Пожалуйста, не надо больше денег Украине. Они могут отмыть так много», — написал сенатор в соцсети X*.

Майк Ли прокомментировал сообщения о том, что администрация действующего американского лидара Джо Байдена намерена выделить очередной пакет военной помощи украинской стороне.

Сенатор также обнародовал фотографию украинского флага и написал, что это «универсальный символ отмывания денег».

Ранее сообщалось, что администрация Байдена намерена направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.