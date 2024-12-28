Трамп призвал Верховный суд отложить запрет TikTok в США

«Президент Трамп не занимает никакой позиции по существу этого разбирательства. Вместо этого он с уважением призывает к тому, чтобы суд рассмотрел вопрос о приостановке сроков действия [положений] закона об отчуждении 19 января 2025 года в то время, когда он [суд] рассматривает дело по существу, что даст новой администрации возможность добиться политического урегулирования вопросов по этому разбирательству», — говорится в заявлении адвоката Трампа Джона Сауэра.