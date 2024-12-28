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Число бездомных людей критически выросло в США

Тенденция обусловлена нехваткой доступного жилья, инфляцией, а также стагнацией роста заработной платы.

Число людей, которые остались без дома, рекордно выросло на территории Соединенных Штатов. Подробности сообщило Министерство жилищного строительства и городского развития страны.

По информации ведомства, на данный момент показатель самый высокий, если сравнивать историю наблюдений. На январь этого года бездомными на одну ночь оказались 771 480 человек (18 процентов в годовом выражении).

В 2023 году людей без определенного места жительства было 650 тысяч. К ним относятся граждане, которые вынуждены проживать на улице, в приютах, временных убежищах или машинах.

За весь 2024 год число бездомных выросло и в семьях с детьми. Сейчас этот показатель равен 259 473 человека.

Причиной является нехватка жилья и инфляция. Также в США фиксируется стагнация роста зарплат. Кроме того, повлияли на процесс кризис в здравоохранении и стихийные бедствия.

Ранее сообщалось, что бывший бездомный из Якутии вновь претендует на звание одного из лучших российских писателей. Кандидатуру Анатолия Перкина выдвинули на соискание премии «Писатель года».