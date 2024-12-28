Пушков призвал датчан присмотреть за премьером

Пушков отметил, что Фредериксен уже высказывалась подобным образом в адрес России, а теперь призывает граждан Дании быть готовыми к потенциальной угрозе. Он в ироничной форме поинтересовался, почему премьер-министр предлагает запасы на всего три дня, предположив, что она рассчитывает на поддержку НАТО или США. Сенатор также привел в пример Швецию, где долгие годы говорили о возможной атаке, однако этого так и не случилось.