Пушков призвал датчан присмотреть за премьером

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале высказывания премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая выразила обеспокоенность потенциальной угрозой со стороны России.
Фредериксен заявила, что подготовилась, запасясь консервами и другими необходимыми товарами, которых хватит на три дня, на случай возможного нападения, несмотря на неоднократные заверения Москвы об отсутствии планов нападать на государства НАТО.
Пушков отметил, что Фредериксен уже высказывалась подобным образом в адрес России, а теперь призывает граждан Дании быть готовыми к потенциальной угрозе. Он в ироничной форме поинтересовался, почему премьер-министр предлагает запасы на всего три дня, предположив, что она рассчитывает на поддержку НАТО или США. Сенатор также привел в пример Швецию, где долгие годы говорили о возможной атаке, однако этого так и не случилось.
В заключение Пушков выразил беспокойство по поводу психического состояния Фредериксен, намекнув, что она может очутиться в ситуации, схожей с судьбой бывшего министра обороны США Джеймса Форрестола, который покончил с собой, мучимый паранойей и страхом перед «русской угрозой».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-участницы альянса обсуждают возможность приведения ядерных боеголовок в состояние боевой готовности. Альянс намерен провести ряд консультаций по соответствующему вопросу.