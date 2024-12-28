Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев сделал прогноз о дружбе России с США

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнения в восстановлении дружеских отношений с США в обозримом будущем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Дружбы у нас в ближайшие 100 лет не предвидится», — указал он. Политик считает, что Москва должна игнорировать Америку, поскольку прямой конфликт с США «с очевидностью перерастет в мировую ядерную войну».

В ноябре Медведев назвал ошибкой уверенность США в неприменении Россией ядерного оружия. По его мнению, Вашингтон не заинтересован в развязывании мировой войны. При этом американские политики считают, что Россия никогда не перейдет определенную черту, отметил он. «Они ошибаются», — сказал Медведев и заявил, что при угрозе существования России у руководства страны «просто не будет никакого выбора».

Медведев Дмитрий