Медведев сделал прогноз о дружбе России с США

В ноябре Медведев назвал ошибкой уверенность США в неприменении Россией ядерного оружия. По его мнению, Вашингтон не заинтересован в развязывании мировой войны. При этом американские политики считают, что Россия никогда не перейдет определенную черту, отметил он. «Они ошибаются», — сказал Медведев и заявил, что при угрозе существования России у руководства страны «просто не будет никакого выбора».