Артем Жога наградил сотрудников «Уралвагонзавода»

«Этот труд невозможно переоценить. То, что вы сейчас делаете — подвиг. Вы продолжатели традиций далёких времён Великой Отечественной войны, когда трудовой народ ковал Победу в тылу, обеспечивая фронт необходимой продукцией. Я не понаслышке знаю, как она работает и для чего нужна», — сказал полпред на встрече с сотрудниками УВЗ.