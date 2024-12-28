Артем Жога наградил сотрудников «Уралвагонзавода»

Об этом сообщат пресс-служба полпредства в УрФО. Полпред познакомился с предприятием и вручил награды сотрудникам.
Как отметил Артем Жога, на сегодняшний день коллектив завода выполняет крайне значимую работу по достижению задач, поставленных Президентом РФ. Предприятие снабжает российских солдат на передовой самой востребованной техникой. Это именно те машины, которые помогают выполнять основные боевые задачи и достигать поставленных командованием целей. Полпред поблагодарил коллектив завода за самоотверженный труд и вручил сотрудникам предприятия правительственные награды.
«Этот труд невозможно переоценить. То, что вы сейчас делаете — подвиг. Вы продолжатели традиций далёких времён Великой Отечественной войны, когда трудовой народ ковал Победу в тылу, обеспечивая фронт необходимой продукцией. Я не понаслышке знаю, как она работает и для чего нужна», — сказал полпред на встрече с сотрудниками УВЗ.
Также Артем Жога напомнил, что некоторое время назад коллектив «Уралвагонзавода» удостоился высокой государственной награды — ордена «За доблестный труд». Награда была вручена чуть более месяца назад в ходе рабочего визита в Нижний Тагил заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
Как ранее сообщалось, Артём Жога провёл итоговую коллегию аппарата полпреда. В ходе встречи полпред обсудил с сотрудниками результаты работы в уходящем 2024 году и планы на наступающий 2025 год. По мнению Артема Жоги, команде полпредства удалось достигнуть значимых результатов за весьма небольшой срок совместной работы. Аппарат ведомства оперативно перестроился на решение новых задач и продемонстрировал эффективную командную деятельность, несмотря на резко возросшим объёмом работ.