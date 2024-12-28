Ранее Токовинин заявил, что курс НАТО в отношении России является ошибочным и опасным, поскольку он ведет к дальнейшей эскалации в Европе. Альянс, по его словам, продолжает увеличивать свое присутствие на российских границах, оправдывая это необходимостью «сдерживать российскую агрессию».