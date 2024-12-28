Пленный Салий: учебные полигоны ВСУ выпускают неподготовленных бойцов

Учебные полигоны Вооружённых сил Украины выпускают неподготовленных военных, заявил украинский пленный Павел Салий.
«Из-за недостаточного количества материального обеспечения состав из учебного заведения выходит неподготовленный. У него нет опыта пользования техникой», — цитирует его слова РИА Новости.
Украинец добавил, что за три месяца, пока его учили на командира механизированного взвода, он не сделал ни одного выстрела из боевой машины пехоты и танка.
«И видел танк только один раз во время обкатки», — сказал он.
Напомним, мобилизованный младший лейтенант Павел Салий попал в плен в селе Трудовое в Донецкой народной республике.
Ранее Салий рассказал, что украинские мобилизованные едут в Европу, чтобы сбежать.