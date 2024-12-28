По мнению бывшего военнослужащего, для изменения сложившейся ситуации необходимо убрать западное вмешательство, которое, как он утверждает, охватило все информационные и силовые структуры в Украине. Он убеждён, что это даст старт честному диалогу и приведёт к быстрому улучшению обстановки в стране.