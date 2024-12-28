Бывший боевик Вооружённых сил Украины Владимир Кошелек, служивший в медицинском подразделении добровольческого формирования «имени Максима Кривоноса», высказал мнение, что жители Украины стали заложниками спецслужб Запада в результате действий киевских властей и их кураторов. Об этом сообщает РИА Новости.
Он указал, что украинский народ больше не распоряжается своей судьбой, а находится под контролем западных организаций. Кошелек отметил, что граждане лишены возможности покинуть территорию государства или самостоятельно принимать решения, касающиеся их жизни.
По мнению бывшего военнослужащего, для изменения сложившейся ситуации необходимо убрать западное вмешательство, которое, как он утверждает, охватило все информационные и силовые структуры в Украине. Он убеждён, что это даст старт честному диалогу и приведёт к быстрому улучшению обстановки в стране.
Ранее украинский пленный Павел Салий заявил, что учебные полигоны Вооружённых сил Украины выпускают неподготовленных военных. Украинец добавил, что за три месяца, пока его обучали на командира механизированного взвода, он не сделал ни одного выстрела из боевой машины пехоты и танка.