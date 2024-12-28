Посол Токовинин: НАТО наращивает потенциал, готовясь к конфликту с РФ

«Речь идёт о наращивании оборонного производства, раскручивании военной промышленности стран НАТО, в том числе в Европе, дальнейшем повышении военных расходов, активизации манёвров. Все это — с прицелом на подготовку к конфликту с Россией. К сожалению, сейчас акцент ставится именно так», — сказал он в интервью РИА Новости.