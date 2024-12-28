Посол Токовинин: НАТО наращивает потенциал, готовясь к конфликту с РФ

Наращивание военного потенциала Североатлантического альянса осуществляется «с прицелом» на подготовку к конфликту с Российской Федерацией, заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.
Дипломат уточнил, что страны НАТО, в частности, наращивают оборонное производство и проводят больше военных учений.
«Речь идёт о наращивании оборонного производства, раскручивании военной промышленности стран НАТО, в том числе в Европе, дальнейшем повышении военных расходов, активизации манёвров. Все это — с прицелом на подготовку к конфликту с Россией. К сожалению, сейчас акцент ставится именно так», — сказал он в интервью РИА Новости.
В Москве неоднократно заявляли, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что дальнейшее расширение НАТО не принесёт большей безопасности европейским государствам, так альянс имеет агрессивный характер.
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Швеции и Финляндии придётся капитулировать в случае «прямого столкновения» с Российской Федерацией.