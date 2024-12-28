Курс Североатлантического альянса в отношении Российской Федерации является ошибочным и опасным, заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.
Дипломат выразил мнение, что данный курс НАТО ведёт к дальнейшей эскалации в европейских государствах.
«Этот курс является в корне ошибочным, контрпродуктивным и, более того, опасным, так как ведёт к непредсказуемым последствиям», — сказал он в интервью РИА Новости.
Токовинин уточнил, что альянс наращивает потенциал, готовясь к конфликту с РФ.
Напомни, в Москве заявляют о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, при этом российская сторона оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
Ранее сообщалось, что Финляндия начала учения сухопутных сил неподалёку от границы с РФ.