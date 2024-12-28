Губернатор Челябинской области произвел ряд кадровых назначений

Так, Алексей Текслер подписал постановление, которым освободил от должности главу Минфина.
«Освободить Пшеницына Андрея Вадимовича от замещаемой должности министра финансов Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы (…) 9 января 2025 года (…)», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Пшеницын станет руководителем Контрольно-счетной палаты региона. Все процедуры для этого уже реализованы.
Другими постановлениями губернатор назначил Сергея Лаврова первым заместителем министра экологии, а Антона Туманова из Златоуста — заместителем министра образования и науки с 9 января и с испытательным сроком на три месяца.
Также завизирован документ о назначении Елены Аршалуйсян заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области, ей установлен срок испытания продолжительностью 3 месяца.