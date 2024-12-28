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Губернатор Челябинской области произвел ряд кадровых назначений

Губернатор Челябинской области произвел ряд кадровых назначений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, Алексей Текслер подписал постановление, которым освободил от должности главу Минфина.

«Освободить Пшеницына Андрея Вадимовича от замещаемой должности министра финансов Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы (…) 9 января 2025 года (…)», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Пшеницын станет руководителем Контрольно-счетной палаты региона. Все процедуры для этого уже реализованы.

Другими постановлениями губернатор назначил Сергея Лаврова первым заместителем министра экологии, а Антона Туманова из Златоуста — заместителем министра образования и науки с 9 января и с испытательным сроком на три месяца.

Также завизирован документ о назначении Елены Аршалуйсян заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области, ей установлен срок испытания продолжительностью 3 месяца.