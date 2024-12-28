Дэвис: «тёплое общение» Рютте с Зеленским не соответствует планам НАТО

«Дружеские жесты» генсека Североатлантического альянс Марка Рютте в ходе встречи с Зеленским в Бельгии не соответствуют настоящим намерениям альянса по поводу Украины, заявил подполковник ВС Соединённых Штатов в запасе Дэниел Дэвис.
«Была встреча в Брюсселе. Кажется, это были Рютте с Зеленским. Он радушно принял его, похлопал по спине, приобнял. Мне просто интересно, кого это должно обдурить, зачем ты это делаешь? Все знают, что вступление Киева в НАТО даже не обсуждается», — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
Дэвис отметил, что Рютте «значительно изменил свою риторику» по поводу Киева.
В частности, в октябре генсек НАТО обещал, что Украина «в конце концов станет членом блока». При этом Рютте перестал говорить о «возможной интеграции» после победы Дональда Трампа выборах президента Соединённых Штатов.
Напомним, встреча Рютте с Зеленским состоялась в Брюсселе. Кроме того, в ходе визита в Бельгию Зеленский встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Ранее сообщалось, что Дэвис раскритиковал генсека Североатлантического альянса Марка Рютте за встречу с Зеленским.