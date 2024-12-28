Дэвис: «тёплое общение» Рютте с Зеленским не соответствует планам НАТО

«Была встреча в Брюсселе. Кажется, это были Рютте с Зеленским. Он радушно принял его, похлопал по спине, приобнял. Мне просто интересно, кого это должно обдурить, зачем ты это делаешь? Все знают, что вступление Киева в НАТО даже не обсуждается», — сказал он в эфире своего YouTube-канала.