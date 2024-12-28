Конгрессвумен Тейлор-Грин призвала демократов прекратить помощь Киеву

Ее комментарий был сделан в контексте новостей о том, что администрация президента США Джо Байдена планирует одобрить очередной пакет военной помощи для Украины. Речь идет о выделении 1,25 миллиарда долларов, что должно произойти до завершения срока президентских полномочий в январе.