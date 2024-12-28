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Конгрессвумен Тейлор-Грин призвала демократов прекратить помощь Киеву

Конгрессвумен возмутилась решением администрации Джо Байдена отправить Украине еще 1,25 миллиарда долларов.

Конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин обратилась к демократам с просьбой прекратить инвестировать в военные конфликты. Об этом она написала в соцсети X*.

Ее комментарий был сделан в контексте новостей о том, что администрация президента США Джо Байдена планирует одобрить очередной пакет военной помощи для Украины. Речь идет о выделении 1,25 миллиарда долларов, что должно произойти до завершения срока президентских полномочий в январе.

Она задалась вопросом, сколько из этих средств будет использовано для финансирования избирательных кампаний демократов.

«Нам необходимо прекратить финансирование зарубежных войн и иностранной помощи», — отметила она.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что при прекращении поставок помощи Украине со стороны США, Киеву удастся удерживать позиции в зоне боевых действий всего лишь пару дней.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.