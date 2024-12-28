Какие законы подписал Радий Хабиров в 2024 году. Главное

Поддержка участников СВО и членов их семей
Уже в первые дни первой рабочей недели 2024 года Глава Башкирии подписал документ, касающийся поддержки участников специальной военной операции. Так, 10 января Радий Хабиров своим указом продлил действие дополнительных выплат в 100 тысяч рублей для участников СВО до конца этого года. А в феврале вступил в силу указ Главы, по которому такую единовременную выплату установили в Башкирии контрактникам СВО. С 1 мая выплата военнослужащим-контрактникам составила 205 тысяч. В июле ее увеличили до 505 тысяч. С учётом федеральных выплат контрактники от Башкирии единовременно получают 1 млн 305 тысяч рублей, сообщил Башинформ.
По распоряжению Главы в республике воины и члены их семей освобождены от платы за проезд по платным дорогам, а также от транспортного налога. Такие изменения в закон Радий Хабиров подписал 8 апреля.
Глава Башкирии уделяет особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей. По его решению в Башкирии в дополнение к федеральным мерам принят свой пакет мер поддержки воинов СВО. Всего их более 40. В 2024 году на это направили свыше 10 млрд рублей, сообщил Радий Хабиров 12 декабря в ходе послания Госсобранию РБ. По указу Главы 2025 год в Башкирии объявлен Годом поддержки участников СВО и членов их семей.
Тех, кто лучше всего расскажет о событиях и подвигах героев СВО, поощрят. 13 мая Глава Башкирии учредил специальный конкурс художественных произведений военно-патриотической тематики. Для выплат деятелям культуры и искусства, лучше всего осветившим эту тему, ежегодно будут выделять 10 млн рублей.
Медицина
В республике по инициативе Главы региона ведётся целенаправленная работа по развитию системы здравоохранения и поддержке медработников. Так, 15 января 2024 года Радий Хабиров своим указом продлил до конца года ежемесячные социальные выплаты медработникам. По нему медсестрам по приему вызовов психиатрической бригады скорой помощи и младшему медперсоналу назначено по 4500 рублей, специалистам среднего звена — 6500, фельдшерам и медсестрам спецпсихбригад — 7000, врачам таких подразделений — 11 500, водителям «скорых» — 12 000, а участковым врачам — 14 500 рублей, сообщил Башинформ.
1 марта 2024 года Глава назначил специальные ежемесячные выплаты медработникам, которые оказывают не входящую в программу ОМС первичную медико-санитарную и скорую помощь жителям. Размер выплат варьируется от 4500 до 50 000 рублей, в зависимости от статуса медика и численности жителей населенного пункта, где он трудится.
Для эффективной реализации государственной политики в сфере здравоохранения Радий Хабиров создал специальный совещательный орган — Совет по развитию здравоохранения при Главе РБ. В него вошли главные врачи ведущих клиник, главы районов и городов, руководители надзорных ведомств, представители науки, общественных объединений, некоммерческих структур. 17 декабря на первом заседании Совета по здравоохранению Глава отметил, что важнейшими достижениями в этой сфере за последние годы стали рост ожидаемой продолжительности жизни в республике до 73,17 года, снижение младенческой смертности и смертности от основных причин. В Уфе открыли Центр детской онкологии и гематологии РДКБ.
Образование и наука
С 1 сентября 2024 года студентам-целевикам республики, которые очно учатся в вузах и ссузах по направлению «Образование и педагогическая наука», ежемесячно полагается денежная выплата. Такой указ 26 ноября подписал Глава Башкирии. Размер выплаты для студентов вузов в зависимости от курса составляет от 5 до 10 тысяч, для студентов колледжей — от 2 до 3,9 тысячи рублей. В феврале в Уфе открыли первую очередь межвузовского студенческого кампуса.
С этого года в Башкирии увеличено количество грантов для молодых педагогов детсадов. По указу Радия Хабирова число ежегодных грантов возросло с 50 до 75. Сумма одного гранта составляет 575 тысяч рублей. А со следующего года 50 грантов получат самые успешные молодые руководители республиканских школ.
Также в республике скорректировали указ о грантах молодым сельским учителям. 22 января Радий Хабиров подписал изменения в свой ранний указ. Теперь претендовать на них могут педагоги до 35 лет, работающие в посёлках, где проживает до 20 тысяч человек. Ранее было требование 15 тысяч жителей. Ежегодно в республике 150 молодых сельских учителей могут получить гранты по 690 тысяч рублей, сообщал Башинформ. Премии победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников и подготовившим их педагогам составляют 300 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.
Большое внимание в республике уделяется поддержке молодых учёных. В этом году Глава Башкирии увеличил сумму и количество грантов молодым ученым. Вместо 10 ранее выделяемых грантов ежегодно будут выделяться 20 грантов. Вместо прежних 30 млн рублей в этом году молодым ученым выделят 35 млн, а каждый последующий год — 40 млн рублей, говорится в указе Радия Хабирова от 21 февраля.
Со следующего года в республике появится звание «Молодой учёный года» и семь именных премий по 150 тысяч рублей. Это станет признанием вклада молодых исследователей в науку. В рейтинге регионов по мерам поддержки молодых учёных Башкирия стала лучшей в России, сообщил Глава.
Сельское хозяйство
С 1 января этого года аграрии республики освобождены от уплаты единого сельхозналога. В законе, подписанном Главой Башкирии 26 февраля, говорится, что нулевую ставку сельхозпроизводители могут применять при условии, если численность работников не сократилась больше чем на 10% по сравнению с предыдущим налоговым периодом. Льготный режим налогообложения будет действовать три года — с 2024 по 2026 год. Закон призван стимулировать экономическую активность бизнеса.
Также в Башкирии защитили пчел от химикатов. Такие изменения в закон «О пчеловодстве» подписал Радий Хабиров. Они касаются порядка информирования пчеловодов о предстоящей химобработке посевов. Предупредить об этом пчеловодов и жителей близлежащих сел нужно не позднее чем за 5 дней до применения химикатов.
Труженикам сельского хозяйства в республике оказывается большая поддержка. Только в этом году благодаря господдержке аграрии республики закупили 2,4 тысячи единиц техники почти на 11 млрд рублей. Башкортостан укрепляет свои позиции как один из ведущих аграрных регионов. В этом году в республике собрали рекордные 2,6 млн тонн сахарной свеклы и более 700 тысяч тонн масличных культур, сообщил Радий Хабиров 12 декабря в ходе послания Госсобранию РБ.
Культура
В фокусе внимания Главы республики — сфера культуры. Так, в этом году и далее ежегодно на поддержку талантливой молодежи в области искусства выделяется грант Главы Башкирии в размере 30 млн рублей. Такой указ Радий Хабиров подписал 7 марта.
Для сохранения и популяризации национальной культуры и музыкальных традиций Башкортостана по указу Главы в республике создан Государственный ансамбль кураистов. Каждый год 10 октября в Башкортостане будет отмечаться День курая.
С этого года и далее ежегодно 30 сельских работников культуры получат единовременную выплату по 1 млн рублей. Для того чтобы получить господдержку, специалист с профобразованием должен переехать на работу в населенный пункт республики, где живут не более 50 тысяч человек, следует из указа Главы Башкирии от 25 марта.
Президент Владимир Путин объявил о запуске в 2025 году федеральной программы «Земский работник культуры». Она призвана привлечь в малые города и села больше специалистов этой отрасли. В Башкирии эта программа работает уже с 2021 года и продолжится в новом качестве, отметил Радий Хабиров. Что сделано в сфере культуры республики в 2024 году и приоритетах на будущее Глава Башкирии рассказал 21 декабря на Совете по вопросам развития культуры и искусства.
Забота о людях с ОВЗ…
2024 год в Башкирии, по инициативе Радия Хабирова, прошел под эгидой Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. В его рамках много сделано в сфере поддержки и нормативно-правового обеспечения людей с инвалидностью. Так, для социализации людей с ОВЗ, повышения качества их жизни внесли изменения в закон «О социальной поддержке инвалидов в РБ». Подписанный Главой документ касается повседневной жизни людей с инвалидностью, которые из-за ограничений по здоровью не могут обходиться в быту своими силами и нуждаются в сопровождении. Для них по закону предусмотрены услуги ассистента, который поможет с передвижением или коммуникацией. Благодаря сопровождению человек может жить не в интернате, а дома.
Также закон вводит понятие «социальная занятость инвалидов». Она может быть оплачиваемой или безвозмездной. Это вид социальной адаптации, который позволит вовлечь инвалидов в общественную жизнь.
Большое внимание в республике уделяется повышению доступности спорта для инвалидов. Так, 14 ноября Глава Башкирии подписал указ о реализации в республике проекта социального воздействия в сфере физкультуры и спорта «Повышение доступности спорта для незрячих и слабовидящих людей через занятия адаптивной физической культурой в РБ». Уполномоченным органом по проведению в Башкирии пилотной апробации проекта определен минспорт РБ.
В этом году в Башкирии начали выдавать сертификаты на реабилитацию для взрослых инвалидов. Также в республике заработала служба социального такси. Главным событием Года заботы о людях с ОВЗ Радий Хабиров назвал открытие в Уфе детского реабилитационного центра «Салют». Об этом он сказал 3 декабря в ходе прямой линии, подводя предварительные итоги тематического года.
…и детях-сиротах
Дети-сироты с инвалидностью в Башкирии смогут бесплатно пройти переобучение. Изменения в закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Радий Хабиров подписал в июле. Согласно документу, в республике дети-сироты с инвалидностью смогут один раз пройти очное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих за счет бюджета республики. Также во время обучения им будут выплачивать ежемесячное пособие и пособие на покупку учебной литературы.
Впервые детям-сиротам в республике выделяют деньги на карманные расходы. Такой закон подписал 8 апреля Глава Башкирии. По нему детям с 7 до 10 лет ежемесячно выдают по 700 рублей, а старшим — по 1000 рублей. Закон направлен на воспитание финансовой грамотности. Свои первые карманные деньги получили уже 432 воспитанника детских приютов республики, сообщил Башинформ.
Поддержка семьи и детства является одним из главных приоритетов государственной социальной политики Башкортостана. Так, в республике определили получателей адресной социальной помощи. Согласно закону, подписанному Радием Хабировым 10 июня, получить адресную соцпомощь могут малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, а также имеющие доход ниже прожиточного минимума, установленного в республике.
С этого года в Башкирии к уже имеющимся льготам для многодетных семей начали компенсировать 50 процентов стоимости обучения детей в колледжах, ввели бесплатный проезд на городском транспорте. В целом в республике для более 211 тысяч семей с детьми, в том числе многодетных, доступно 40 мер поддержки, сообщил Глава региона.
Спорт
Башкортостан остаётся одним из ведущих спортивных регионов страны. Физкультурой и спортом в республике регулярно занимаются более 2 млн жителей. Для поощрения лучших спортсменов и тренеров в Башкирии одними из немногих в стране учредили государственные стипендии. В августе этого Глава республики подписал изменения в положение о денежном поощрении спортсменов, занявших призовые места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских и юношеских Олимпийских играх, а также в мировых и европейских соревнованиях в составе сборных команд России. Из указа следует, что спортсмены, занявшие первое место на чемпионате мира, получат 500 тысяч рублей, за второе и третье места полагается 300 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно. А за победу на чемпионате Европы, Всероссийской спартакиаде и играх БРИКС — 250 тысяч, 200 тысяч и 100 тысяч рублей.
Ранее в Башкирии увеличили выплату тренерам с 600 тысяч до 1 млн рублей по проекту «Сельский тренер». В этом году запустили проект «Городской тренер».
Также в республике развивают любительский спорт и военно-прикладные виды спорта. Так, подписанный Главой Башкирии в октябре закон дает органам госвласти правовые основания содействовать за счет бюджетных средств военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта. Благодаря новой норме власти смогут безвозмездно или на льготных условиях передавать в аренду организаторам любительских соревнований объекты спорта для проведения таких мероприятий. Закон призван способствовать широкому вовлечению жителей республики в спорт.
По темпам строительства спортивных сооружений и их количеству Башкирия в числе лидеров в стране. В этом году в Уфе открыли уникальные объекты — Дворец борьбы, Центр фехтования, первую очередь комплекса для гребного слалома. На их базе прошли соревнования Международного форума «Россия — спортивная держава».
3 декабря на прямой линии Радий Хабиров рассказал о строительстве в республике новых спортивных объектов. Так, по его словам, в Уфе планируют открыть Училище олимпийского резерва, построить легкоатлетический манеж, а также Центр прогресса бокса и Академию тенниса.