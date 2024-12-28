Какие законы подписал Радий Хабиров в 2024 году. Главное

2024 год в Башкирии, по инициативе Радия Хабирова, прошел под эгидой Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. В его рамках много сделано в сфере поддержки и нормативно-правового обеспечения людей с инвалидностью. Так, для социализации людей с ОВЗ, повышения качества их жизни внесли изменения в закон «О социальной поддержке инвалидов в РБ». Подписанный Главой документ касается повседневной жизни людей с инвалидностью, которые из-за ограничений по здоровью не могут обходиться в быту своими силами и нуждаются в сопровождении. Для них по закону предусмотрены услуги ассистента, который поможет с передвижением или коммуникацией. Благодаря сопровождению человек может жить не в интернате, а дома.