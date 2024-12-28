Ирина Зикунова покидает министерский пост

Политические элиты Хабаровска неплохо перетасовались в уходящем году. На излёте 2024-го финальным пассажем стало внезапное известие, что министр регионального минэка решила снять с себя полномочия, сообщает ИА AmurMedia.
— Для моего здоровья организационные нагрузки в министерстве экономики оказались непосильными. Я благодарна губернатору края за высокое доверие и человеческое понимание моей ситуации, — прокомментировала свою отставку Ирина Зикунова ИА AmurMedia.
Напомним, краевое министерство экономразвития она возглавила сразу после сентябрьских выборов, оставив пост председателя Закдумы Хабаровского края. На этой должности она пробыла чуть больше двух месяцев.