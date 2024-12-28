Глава Екатеринбурга не принял проект застройки Шарташа

Участники обсуждений выразили серьезные опасения, заявив, что застройка негативно скажется на экологии прибрежной зоны и экосистеме озера Шарташ. В своем обращении горожане заявили, что высотное строительство может оказать вредное воздействие на окружающую среду. Заместитель директора департамента архитектуры Андрей Чернышов, который подводил итоги обсуждений, отметил, что мнения и комментарии жителей должны быть тщательно рассмотрены.