Глава Екатеринбурга не принял проект застройки Шарташа

Девелоперу рекомендовано доработать проект, следует из документа. Такое предложение дало МБУ «Мастерская генерального плана».
В мэрии ранее заявляли, что готовы отказать компании «Самолет» в застройке территории, прилегающей к озеру Шарташ. Окончательное решение будет принимать глава Екатеринбурга Алексей Орлов по итогам общественных обсуждений. Против проекта уже высказалось более 900 горожан.
Участники обсуждений выразили серьезные опасения, заявив, что застройка негативно скажется на экологии прибрежной зоны и экосистеме озера Шарташ. В своем обращении горожане заявили, что высотное строительство может оказать вредное воздействие на окружающую среду. Заместитель директора департамента архитектуры Андрей Чернышов, который подводил итоги обсуждений, отметил, что мнения и комментарии жителей должны быть тщательно рассмотрены.
Согласно проектной документации, жилая площадь в проекте заявлена в 635,2 тыс. кв. м. Новый квартал рассчитан на 21,7 тыс. жильцов. Этажность составит 13−17 этажей.