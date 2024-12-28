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Посол РФ: в Нигере ведется работа по открытию посольства России

НАЙРОБИ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Лабутина/. Работа по возобновлению деятельности посольства России в Нигере идет. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Мали и по совместительству в Нигере Игорь Громыко.

Источник: Reuters

«Точные сроки начала деятельности роспосольства в Ниамее еще не объявлены. Однако по итогам первой министерской конференции форума партнерства Россия — Африка в своем интервью замминистра иностранных дел, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов отметил, что уже ведется практическая работа в этом направлении и идет оформление посла в Нигер. Возможно, в ближайшем будущем станут известны более подробные детали», — сказал посол.

Деятельность российского посольства в Нигере была прекращена в сентябре 1992 года.

дипломатия