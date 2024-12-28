Посол РФ: в Нигере ведется работа по открытию посольства России

«Точные сроки начала деятельности роспосольства в Ниамее еще не объявлены. Однако по итогам первой министерской конференции форума партнерства Россия — Африка в своем интервью замминистра иностранных дел, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов отметил, что уже ведется практическая работа в этом направлении и идет оформление посла в Нигер. Возможно, в ближайшем будущем станут известны более подробные детали», — сказал посол.