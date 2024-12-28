Над тремя регионами РФ сбили 56 БПЛА. Военная операция, день 1039-й

За ночь средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Белгородской областью, 28 над Воронежской и 17 над Ростовской. Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта в Казани. В Воронежской области после атаки беспилотников произошел обрыв контактной сети на железной дороге, движение уже восстановили. «Страна.ua» пишет о взрывах в Николаеве. Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин заявил, что НАТО готовится к конфликту с РФ, наращивая военный потенциал. «Газета.Ru» ведет хронику событий.