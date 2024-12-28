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СВР: США и Британия готовят террористические атаки на базы РФ в Сирии

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Американские и британские спецслужбы готовят планы по проведению серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Британские спецслужбы разрабатывают планы организации серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии, роль исполнителей отводится боевикам террористической группировки ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки “Исламское государство”, ИГ), освобожденным “новыми властями” из тюрем в последнее время», — указали в СВР.