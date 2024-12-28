СВР: США и Британия готовят террористические атаки на базы РФ в Сирии

«Британские спецслужбы разрабатывают планы организации серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии, роль исполнителей отводится боевикам террористической группировки ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки “Исламское государство”, ИГ), освобожденным “новыми властями” из тюрем в последнее время», — указали в СВР.