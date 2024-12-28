Ранее парламент Молдавии одобрил стратегию национальной обороны на 2024−2034 годы, в котором говорится о необходимости увеличения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования представляют угрозу национальной безопасности Молдавии. В стратегии прописано, что Молдавия также стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях Евросоюза, а тесное сотрудничество НАТО является гарантом безопасности.
«Запад готовит Молдавию к войне против России и Приднестровья. Депутаты страны-формального члена СНГ продекларировали “сознательную агрессивную политику Российской Федерации”. Угроза обозначена конкретно: это российские войска, якобы “незаконно дислоцированные на территории Республики Молдова”, а также “вооруженные формирования” ПМР», — сказал Сафонов.
Депутат ПМР обратил внимание на то, что власть Молдавии видит главного союзника в НАТО, которое с 1990-х годов совершило ряд актов агрессии против суверенных стран. По его словам, особом партнером в военном плане Кишинев выделяет Румынию. Он напомним, что президент Молдавии Майя Санду ранее заявляла в СМИ, что проголосовала бы на референдуме за присоединение Молдавии к Румынии. «Оговорка в стратегии, что “приднестровскую проблему” действующая власть намерена решать только мирным путём, выглядит на этом фоне неубедительно, так как в 2022—2024 годах Молдова накачивается западным оружием, проходят постоянные военные учения с военными США, Румынии, других стран НАТО, включая высадки воздушных десантов и захват городов», — отметил Сафонов.
Он также считает, что сейчас у Запада возникли трудности в захвате власти в Грузии и организации нападения этой страны на союзников Москвы — Абхазию и Южную Осетию. «Можно предположить, что в случае успеха действующей власти Молдовы на парламентских выборах в 2025 году Запад может усилить давление на Кишинtв с целью организации нападения на Приднестровье и российские войска, дислоцированные в ПМР», — подытожил Сафонов.
Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.