Минобрнауки и Минпромторг появятся в Омской области в 2025 году

Губернатор Омской области Виталий Хоценко 27 декабря подписал указ, который запускает процесс создания нового регионального ведомства. Это министерство науки, высшего образования и научно-технического развития Омской области, оно начнёт свою работу в следующем году.
Согласно документу, новое министерство отделится от уже существующего министерства промышленности и научно-технического развития. Ему передадут функции, связанные с научно-технической деятельностью, инновациями и развитием интеллектуальной собственности в регионе. Вместе с созданием нового ведомства изменится и название действующего министерства: оно теперь будет называться министерством промышленности и торговли Омской области.
Кроме изменения названия, новое министерство получит дополнительные функции. В его задачи будет входить лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, а также лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных и цветных металлов. Также министерство будет содействовать развитию рыночной конкуренции в регионе и регулировать отношения, связанные с организацией розничных рынков, что ранее находилось в ведении Минэкономики Омской области.
Основные положения этого указа вступят в силу 15 апреля 2025 года. Первоначально планировалось завершить согласование преобразований до 3 марта 2025 года.