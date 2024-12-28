Минобрнауки и Минпромторг появятся в Омской области в 2025 году

Кроме изменения названия, новое министерство получит дополнительные функции. В его задачи будет входить лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, а также лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных и цветных металлов. Также министерство будет содействовать развитию рыночной конкуренции в регионе и регулировать отношения, связанные с организацией розничных рынков, что ранее находилось в ведении Минэкономики Омской области.