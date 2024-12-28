Радий Хабиров передал ключи от 11 грузовых автомобилей учреждениям культуры

Напомним, что в 2022 году впервые за всю историю для учреждений культуры республики было приобретено 94 единицы транспорта. До этого только в 2016 году было закуплено пять автомобилей.
«До начала работы этой программы у нас был практически 100% износ автомобилей учреждений культуры. Был риск для наших артистов, выезжающих на гастроли. За два года мы приобрели 8 автобусов большого класса, 3 автобуса среднего класса, 16 микроавтобусов, 51 легковой автомобиль. Всего было закуплено 89 единиц автотранспорта на сумму более полумиллиарда рублей. Спасибо вам большое, Радий Фаритович, за такую поддержку. Благодаря этому автотранспорту было осуществлено более пяти тысяч гастролей», — отметила министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.
Новые грузовики будут предназначены для перевозки декораций во время гастролей театральных и филармонических коллективов.