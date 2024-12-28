Радий Хабиров передал ключи от 11 грузовых автомобилей учреждениям культуры

«До начала работы этой программы у нас был практически 100% износ автомобилей учреждений культуры. Был риск для наших артистов, выезжающих на гастроли. За два года мы приобрели 8 автобусов большого класса, 3 автобуса среднего класса, 16 микроавтобусов, 51 легковой автомобиль. Всего было закуплено 89 единиц автотранспорта на сумму более полумиллиарда рублей. Спасибо вам большое, Радий Фаритович, за такую поддержку. Благодаря этому автотранспорту было осуществлено более пяти тысяч гастролей», — отметила министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.