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Лукашенко помиловал 20 осужденных за экстремистские преступления

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 20 человек, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Источник: AP 2024

«Из помилованных 11 — женщины, 14 имеют хронические заболевания, у 10 осужденных есть дети, одна женщина имеет четырех детей», — говорится в публикации.

По информации пресс-службы Лукашенко, все осужденные подали прошения о помиловании и выразили раскаяние в своих поступках. Министерство внутренних дел будет следить за их поведением после выхода на свободу.

Ранее, 9 декабря, Лукашенко подписал указ о помиловании 29 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности. Среди них шесть человек моложе 25 лет, три пенсионера, два инвалида, а у 15 лиц имеются хронические болезни.

До этого, 7 ноября, белорусский лидер принял решение о помиловании 31 человека, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности. Тогда среди помилованных были две женщины и 29 мужчин: три из них — инвалиды, а 17 страдают от хронических заболеваний.

Лукашенко Александр