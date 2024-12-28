Лукашенко помиловал 20 осужденных за экстремистские преступления

«Из помилованных 11 — женщины, 14 имеют хронические заболевания, у 10 осужденных есть дети, одна женщина имеет четырех детей», — говорится в публикации.
По информации пресс-службы Лукашенко, все осужденные подали прошения о помиловании и выразили раскаяние в своих поступках. Министерство внутренних дел будет следить за их поведением после выхода на свободу.
Ранее, 9 декабря, Лукашенко подписал указ о помиловании 29 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности. Среди них шесть человек моложе 25 лет, три пенсионера, два инвалида, а у 15 лиц имеются хронические болезни.
До этого, 7 ноября, белорусский лидер принял решение о помиловании 31 человека, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности. Тогда среди помилованных были две женщины и 29 мужчин: три из них — инвалиды, а 17 страдают от хронических заболеваний.