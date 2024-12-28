Лукашенко помиловал 20 осужденных за экстремистские преступления

До этого, 7 ноября, белорусский лидер принял решение о помиловании 31 человека, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности. Тогда среди помилованных были две женщины и 29 мужчин: три из них — инвалиды, а 17 страдают от хронических заболеваний.