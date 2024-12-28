Глава Башкирии оценил объёмы дорожных работ в 2024 году

На завершающем 46-м оперативном совещании правительства республики в ЦУРе он назвал такие важнейшие объекты, как Шакшинский мост (открыт 27 декабря), Восточный выезд (открыт 21 марта), развязка на улице Пугачёва в рамках Южных ворот (октябрь). На днях с участием президента России состоялось открытие башкирского участка трассы М-12, напомнил Глава Башкирии. «Мы получаем отличную 200-километровую дорогу», — отметил он.
В уходящем году было отремонтировано 230 км «фонящих» дорог.
«Мы видим, что самый главный запрос жителей, это видно и по их обращениям — прежде всего дороги, дороги и дороги. Это направление надо отрабатывать очень основательно», — обратился Радий Хабиров к членам правительства.