Радий Хабиров рассказал о социальном развитии Башкирии в 2024 году

«Мы построили важные объекты здравоохранения — Центр детской онкологии и гематологии, Республиканский многопрофильный комплекс “Салют”, поликлинику в Кушнаренково, отремонтировали 66 медучреждений, закупили более 4 тыс. единиц медоборудования, 206 санитарных автомобилей. Установили 135 быстровозводимых конструкций медобъектов на селе. Мы, по сути, модернизируем систему сельского здравоохранения, одновременно запустили и программу обновления столичных медучреждений — продолжим наводить порядок в поликлиниках Уфы», — сказал руководитель региона.