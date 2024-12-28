Руслан Хабибов стал и.о. вице-премьера правительства Башкирии

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 28 декабря 2024 года глава региона Радий Хабиров объявил о назначении нового вице-премьера. Он предложил наделить полномочиями заместителя премьер-министра нынешнего министра спорта Руслана Хабибова. В дальнейшем его кандидатуру должны будут утвердить на заседании Курултая.