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Глава Башкирии дал 360 поручений по итогам еженедельных оперативок

В 2024 году на 46 еженедельных оперативных совещаниях правительства было рассмотрено более 180 ключевых вопросов, дано 360 поручений.

Источник: Глава Республики Башкортостан

«Все они находятся на контроле. В целом это большая важная часть нашей с вами работы. Мы подведем итоги года чуть позже, когда у нас будут все статданные. Но самое главное — хочу сегодня всех вас, уважаемые коллеги, искренне поблагодарить за работу в этом году. Она велась в очень непростых условиях. Главное, что экономика республики продолжала развиваться. Вопреки всем санкциям, ограничениям, сложностям мы обеспечили движение республики вперёд», — сказал Радий Хабиров.