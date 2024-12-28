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Радий Хабиров назвал спорт в Башкирии прорывом в 2024 году

Радий Хабиров назвал спорт в Башкирии прорывом в 2024 году.

Источник: Башинформ

«Считаю, что прорывом года был спорт. Достойно провели Международный форум “Россия — спортивная держава” — очень важное событие с участием Президента, на котором формируются ключевые смыслы развития спорта в стране и регионах. Построили к форуму Дворец борьбы, Центр фехтования, первую очередь комплекса сооружений для гребного слалома. Кроме того, открыли в Уфе Центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина с бассейном, катком и универсаль­ным залом, два ФОКа в рамках федерального проекта “Бизнес-спринт”, спортивный центр с плавательным бассейном “Амфибия” в Нефтекамске», — сказал Радий Хабиров.

Добавим, сегодня также Радий Хабиров назначил министра спорта Башкирии Руслана Хабибова исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства республики.