Радий Хабиров назвал задачи развития Башкирии в 2025 году

«Нельзя останавливать развитие республики. Главные для нас показатели — это благополучие людей, а именно заработная плата, хорошие условия труда, развитая социальная сфера, комфортная среда, общественная безопасность», — сказал он.
С 2025 года Башкирия приступает к реализации новых национальных проектов по всем направлениям, сформированных в соответствии с президентским указом о национальных целях развития России до 2030 года.
«Нам предстоит продолжить большую многоплановую работу по реализации утвержденных Президентом страны 28 федеральных проектов в составе 11 национальных проектов. Уверен, коллеги, что при такой же ответственной и слаженной работе администрации Главы, Государственного Собрания — Курултая, правительства республики, всех органов исполнительной власти, администраций городов и районов все стоящие перед нами в 2025 году задачи будут успешно решены», — отметил Радий Хабиров.
Ранее «Башинформ» рассказывал о главных экономических итогах 2024 года.