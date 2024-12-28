Радий Хабиров назвал задачи развития Башкирии в 2025 году

«Нам предстоит продолжить большую многоплановую работу по реализации утвержденных Президентом страны 28 федеральных проектов в составе 11 национальных проектов. Уверен, коллеги, что при такой же ответственной и слаженной работе админи­страции Главы, Государственного Собрания — Курултая, правительства республики, всех органов исполнительной власти, администраций городов и районов все стоящие перед нами в 2025 году задачи будут успешно решены», — отметил Радий Хабиров.