Госкомитет Башкирии по науке начнет работать в феврале 2025 года

— Мы разработали соответствующую комплексную программу до 2030 года. Приняли решение о создании государственного комитета по научно-технологическому развитию. Он начнет работать в феврале 2025 года, — отметил Радий Хабиров.
Напомним, Башкирия заняла 8 место в рейтинге научно-технологического развития регионов по итогам 2023 года. В Уфе продолжается строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, которое ведется по поручению президента РФ и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» минобрнауки России. В рамках Евразийского НОЦ открыли 6 мега-лабораторий, 18 молодежных лабораторий, передовую инженерную школу.