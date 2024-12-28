Госкомитет Башкирии по науке начнет работать в феврале 2025 года

Напомним, Башкирия заняла 8 место в рейтинге научно-технологического развития регионов по итогам 2023 года. В Уфе продолжается строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, которое ведется по поручению президента РФ и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» минобрнауки России. В рамках Евразийского НОЦ открыли 6 мега-лабораторий, 18 молодежных лабораторий, передовую инженер­ную школу.