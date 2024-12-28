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Госкомитет Башкирии по науке начнет работать в феврале 2025 года

Работу госкомитета Башкирии по научно-технологическому развитию запустят в феврале 2025 года, сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе.

Источник: Башинформ

— Мы разработали соответствующую комплексную программу до 2030 года. Приняли решение о создании государствен­ного комитета по научно-технологическому развитию. Он начнет работать в феврале 2025 года, — отметил Радий Хабиров.

Напомним, Башкирия заняла 8 место в рейтинге научно-технологического развития регионов по итогам 2023 года. В Уфе продолжается строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, которое ведется по поручению президента РФ и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» минобрнауки России. В рамках Евразийского НОЦ открыли 6 мега-лабораторий, 18 молодежных лабораторий, передовую инженер­ную школу.